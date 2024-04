Terzo appuntamento con la seconda rassegna teatrale in ricordo di Mariuccia Linder, dal titolo “Per voce sola…” ideata e coordinata dalla Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento, proprio con l’intento di continuare a tenere vivo il ricordo umano ed artistico di Mariuccia Linder, insegnante di Educazione artistica e di Storia dell’Arte ad Agrigento, nonché pittrice, poetessa, costumista, scenografa, scrittrice per il teatro e soprattutto attrice.

Sabato 20 aprile, alle 17:30 nella sala del Teatranimahub, il nuovo centro culturale realizzato dalla Associazione Culturale TeatrAnima all’interno dell’ex Istituto Gioeni/Salesiani di Via Oblati 96 Agrigento, andrà in scena “Una donna che ha paura” testo e regia di Alfonso Gueli, interpretato dall’attrice Lina Gueli.

La protagonista di “Una donna che ha paura” tenta di esplorare il proprio mondo e la propria esistenza e Lina Gueli aderisce con sensibilità al personaggio e ne mette in evidenza le diverse sfumature, portando in scena così un sentito e commosso omaggio a Mariuccia Linder che ne fu la prima interprete.

Ripresentare “Una donna che ha paura”, nel corso della rassegna teatrale dedicata a Mariuccia Linder, è infatti l’occasione giusta per far rivivere un testo teatrale scritto da Alfonso Gueli proprio per la Linder, e messo in scena con grande successo nel dicembre del duemila a Roma, nel teatro privato di Pier Luigi Pirandello, alla presenza di registi, scrittori, critici e attori.

L’ingresso allo spettacolo è libero fino ad esaurimento dei posti.