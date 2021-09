Al tavolo di ristorante al chiuso senza Green pass: 4 multati

Trovati all’interno di un locale al chiuso senza il Green pass. Tre avventori sono stati sanzionati 400 euro a testa per violazione della normativa anticovid. Analoga sanzione è stata irrogata al titolare del ristorante, che aveva permesso l’accesso delle tre persone senza accertare la prescritta certificazione che, come noto, deve essere esibita dal cliente, e pretesa dal commerciante, per poter fruire dei luoghi chiusi del locale.

Le multe sono scattate a seguito di controlli effettuati dai poliziotti del Commissariato di Licata, guidato dal vice questore Cesare Castelli. Controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme anti covid, e delle disposizioni di cui alle ordinanze sindacali.

In particolare sono stati controllati 6 esercizi commerciali (bar, pub e ristoranti), al termine dei quali, appunto sono scattate 4 multe. Inoltre, durante gli accertamenti di autovetture nelle località balneari licatesi, sono state elevate sei sanzioni amministrative per varie violazioni del Codice della strada.