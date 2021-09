Al sole o sotto la pioggia in attesa del bus. Il consigliere Settembrino presenta interrogazione

Al sole o sotto la pioggia in attesa del bus. Il consigliere comunale di Agrigento, Ilaria Settembrino, ha presentato un’interrogazione “a seguito – spiega- di numerose segnalazioni ricevute da parte dei cittadini che abitualmente viaggiano con il pullman della ditta Sais diretto a Catania con partenza da Piazza Vittorio Emanuele, e vivono il disagio della mancanza di pensiline che permettano loro di ripararsi sia dal sole che dalla pioggia, chiedo all’amministrazione di attivarsi immediatamente affinché vengano istallate delle panchine con pensilina o in alternativa i gazebo utilizzati dalla protezione civile, nelle vicinanze della fermata per evitare disagi ai viaggiatori durante l’attesa della partenza. Confido nella sensibilità del Sindaco e dell’assessore al ramo”