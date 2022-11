Al Pirandello in scena The children.

“The children”, diretto nel suo adattamento italiano da Andrea Chiodi, è il titolo della commedia in scena il 26 e 27 novembre prossimi al Teatro Pirandello di Agrigento. L’opera scritta dalla brillante drammaturga britannica Lucy Kirkwood, ci parla di ambiente, di responsabilità individuali e collettive, del futuro che vorremmo e quello che dovremmo garantire al nostro pianeta.

A dare voce e corpo a questo testo di straordinaria forza interpretativa, tre fuoriclasse della scena teatrale nazionale. Protagonista Elisabetta Pozzi, pluripremiata attrice con all’attivo quattro premi Ubu, un David di Donatello, due premi Flaiano per il Teatro e il premio Eleonora Duse 2006. Accanto a lei Giovanni Crippa e Francesca Ciocchetti. La trama è di grande attualità: in un cottage sulla costa della Gran Bretagna vivono Hazel e Robin, una coppia di fisici nucleari in pensione. Il mondo intorno a loro è sconvolto da un recente disastro, uno tsunami provocato da un incidente a una centrale nucleare della zona, dove un tempo entrambi hanno lavorato. Anche la vita domestica di Hazel e Robin, che pure si aggrappano disperatamente a brandelli di normalità, mostra i segni della catastrofe: l’elettricità è spesso assente, l’acqua non è potabile, il rischio di contaminazione radioattiva è costante. Un giorno i coniugi ricevono l’inattesa visita di una loro vecchia amica e collega, Rose, che credevano morta. L’incontro con lei turba il fragile equilibrio familiare e rivela modi assai diversi di vedere e vivere la vita, imponendo a Hazel e Robin scelte radicali.

The Children ha debuttato nel 2016 al Royal Court Theatre di Londra ed è poi stato rappresentato al Theater di Broadway. Definito dalla critica come un testo che “afferra compulsivamente” (The Guardian), scritto dalla “drammaturga più gratificante della sua generazione” (The Independent). Continua il percorso della Fondazione Teatro Luigi Pirandello,alla scoperta e valorizzazione dei migliori testi di autori italiani e stranieri contemporanei, per conoscere temi e sviluppi della drammaturgia del nostro presente, di cui The Children rappresenta un tassello importante. Durata dello spettacolo 90 minuti , atti 1. Per disponibilità e prezzi è attiva la biglietteria online.