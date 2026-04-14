​Agrigento festeggia la prima edizione di “Danza nella Valle” che ha riunito oltre 150 giovani ballerini sotto la guida di professionisti del settore. ​Una domenica all’insegna dell’arte e della formazione quella trascorsa lo scorso 12 aprile presso il PalaEgoGreen. La città dei Templi ha fatto da cornice al debutto dell’evento, uno stage intensivo che ha saputo catalizzare l’attenzione del settore coreutico siciliano, portando in sala una ventata di energia e professionalità. La manifestazione non è stata solo una vetrina, ma un vero laboratorio formativo.

Dal mattino e fino al tardo pomeriggio, più di 150 allievi hanno affollato il PalaEgoGreen per studiare con tre nomi di rilievo della danza nazionale: Daniele Doria, Samuele Segreto e Danilo Anzalone. ​I tre maestri si sono avvicendati in una staffetta didattica che ha permesso ai partecipanti di spaziare tra diversi stili, approalafondendo tecnica ed espressività in un clima di grande condivisione.

​Dietro il successo di questa prima edizione c’è il lavoro sinergico di un trio di professioniste: Manuela Santini, Luana Mandracchia e Daniela Giaffreda. La loro determinazione ha permesso di trasformare un’idea in una realtà solida, capace di attrarre un numero di iscritti superiore alle aspettative per un esordio. ​Fondamentale è stato il supporto dello Csen Agrigento. L’Ente di promozione sportiva, rappresentato dal presidente Antonio Sciarratta, ha scelto di patrocinare con convinzione l’iniziativa, confermando l’importanza di investire in eventi che coniughino lo sport alla disciplina artistica.

​”Vedere così tanti giovani impegnarsi con questa serietà è il segno che la strada intrapresa è quella giusta” è il commento del presidente provinciale Csen. ​Dopo questa prima, fortunata edizione, “Danza nella Valle” pensa già alla prossima.

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