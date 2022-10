Al nuovo Governo una richiesta dell’arcivescovo di Agrigento Mons. Alessandro Damiano. Si tratta forse della prima richiesta ufficiale da parte di un eminente uomo di Chiesa, al nuovo Governo guidato da Giorgia Meloni, che ha appena giurato fedeltà alla Costituzione ed ai suoi valori fondamentali, tra cui sicuramente il valore della vita umana, da tutelare sempre in qualsiasi circostanza ed ad ogni latitudine.

Proprio con questa richiesta finisce l’appello di Mons. Alessandro Damiano, arcivescovo-metropolita di Agrigento, in merito alla recentissima tragedia nel mare di Lampedusa, dove a bordo di un barcone si è verificata un’esplosione; coinvolte – (a quanto pare dalle notizie ancora frammentarie che circolano) – 37 persone a bordo, tra cui diversi bambini. Un’esplosione che ha provocato la morte di due piccoli, mentre altri sono rimasti ustionati e feriti.

L’appello tempestivo di Mons. Damiano, anche a nome dell’intera comunità cristiana che rappresenta, si conclude con un appello preciso : “…nel nome del Vangelo chiediamo al nuovo Governo e alle Istituzioni europee di non dimenticare queste sponde, di trovare le soluzioni possibili perché siano garantite vie sicure per la mobilità”.

Già in passato ci sono state tante tragedie! per non parlare dei quella dell’ottobre 2013, che provocò il grido angosciato di Papa Francesco, che proprio a Lampedusa compì il suo primo viaggio fuori Roma, sollecitando a combattere contro la cultura della “globalizzazione dell’indifferenza”.

Indifferenza di cui torna a parlare adesso , con parole chiarissime Mons. Damiano che, riferendosi soprattutto ai piccoli dice: “L’indifferenza verso la sorte dei bambini fa precipitare la nostra civiltà nella disumanità …”. E quindi l’appello ad una nuova forma di vero impegno, stavolta veramente efficace, perché l’indifferenza sia davvero accantonata. Perché l’indifferenza “fa precipitare la nostra società nella disumanità”. Al suo posto un forte, preciso impegno, davvero serio e finalmente non solo a parole, per garantire solo “vie sicure per la mobilità”.