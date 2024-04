Music Drink and Food, si inizia alle ore 17.

Il Lounge Beach Scala dei Turchi di Realmonte, di Nino Sanfilippo, non smette mai di stupire. Questa volta lo fa con l’International Aperitive dove si incontrano tutte le culture del pianeta. Una vera occasione di conversare con nuovi amici. Aperitivo in un luogo con la giusta atmosfera per conoscersi e rilassarsi, gustando drinks davvero di tutti i gusti.Il Lounge Beach Scala dei Turchi e’ una certezza che di anno in anno si rinnova con look, nuove cocktail list e nuovi menù.

"Scala dei turchi is the only one international place of the city".