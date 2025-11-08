Una mattinata all’insegna della conoscenza, della prevenzione e del volontariato quella vissuta dagli studenti del Liceo “R. Politi”, protagonisti della tappa locale de “I Giorni della Ricerca”, l’iniziativa nazionale promossa dall’Airc per diffondere la cultura scientifica e sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della lotta contro il cancro. Ad aprire i lavori il dirigente scolastico Milena Siracusa che ha sottolineato l’importanza della ricerca scientifica nella lotta contro i tumori, il valore del volontariato a sostegno della ricerca e di come eventi di questo tipo rappresentino un’occasione preziosa per la formazione degli studenti, in particolare di quelli impegnati nel percorso di curvatura biomedica, ponte ideale tra scuola e mondo della ricerca.

Successivamente, la dottoressa Fina Alongi, consigliera regionale del Comitato della Fondazione Airc, ha illustrato il significato dell’iniziativa e il contesto nazionale in cui essa si inserisce, evidenziando il ruolo fondamentale del volontariato nel sostenere il lavoro dei ricercatori. Grande interesse ha suscitato poi l’intervento di Angela Matina, responsabile del Centro Gestionale Screening dell’Asp di Agrigento, che ha fornito un quadro dettagliato dei servizi sanitari offerti nel territorio, richiamando l’attenzione sull’importanza di una cultura della prevenzione che nella nostra provincia è ancora poco diffusa.

Salvatore Sortino, docente ordinario di Chimica Generale e Inorganica presso l’Università di Catania e ricercatore Airc (Investigator Grant – IG 2017), ha infine ha tenuto una lectio magistralis sull’utilizzo delle nanotecnologie e della luce come nuove strategie terapeutiche nella lotta ai tumori, con un linguaggio semplice e appassionante. Ha sapientemente coordinato i lavori il referente Airc Di Betta. L’incontro ha rappresentato un momento di grande valore educativo, in cui scienza, scuola e solidarietà si sono unite per trasmettere ai giovani un messaggio chiaro: la prevenzione e la conoscenza sono le armi più potenti nella battaglia contro il cancro.

