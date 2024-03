Netta vittoria casalinga della LFA Reggio Calabria nel turno pre-pasquale del campionato di serie D. Gli amaranto bloccano subito il punteggio grazie al gol di Renelus. Raddoppio al 17′. Mungo controlla il pallone al limite e lo passa a Barillà, che lo indirizza imparabilmente nell’angolo basso. Renelus sfiora poi il tris. Prima dell’intervallo, la rete ancora di Barillà, a segno da lontano con la complicità del portiere, vale da ipoteca sul successo.

In avvio di ripresa, Liga riduce le distanze. Poi è Gonzalez a mettere paura alla difesa reggina. Evitato il possibile 3-2, che avrebbe riaperto la contesa, la LFA chiude definitivamente i conti al 19′, quando Girasole risolve in mischia sugli sviluppi di un angolo, realizzando, così, il 4-1. Dopo un’altra ghiotta occasione fallita da Belpanno, Marras completa il tabellino dei marcatori, facendo calare in anticipo il sipario sul match del “Granillo”.

LFA Reggio Calabria-Akragas 5-1

Marcatori: 11′ Renelus; 17′ e 40′ Barillà; 2′ st Liga; 19′ st Girasole; 30′ st Marras.

LFA Reggio Calabria: Martinez, Martiner, Girasole, Adejo, Cham, Mungo, Barillà, Perri (21′ st Belpanno), Provazza, Bolzicco (29′ st Rosseti), Renelus (24’st Marras). A disp.: Velcea, Parodi, Zanchi, Kremenovic, Rana, Simonetta. All. Bruno Trocini.

Akragas: Sorrentino, Puglisi, Fragapane (26′ st Distefano), Rechichi, Caramanno (24′ Liga), Ruffino, Garufo (15′ st Marrale), Sinatra (45′ Mannina), Casadidio (45′ Gonzalez), Grillo, Litteri. A disp.: Governali, Cipolla, Scozzari, Inserillo. All. Marco Coppa.

Arbitro: Menozzi di Treviso (Macchia e Antonini).

Note: sono stati ammoniti: Fragapane, Perri e Mungo. Recupero: 1′ e 3′.