Al Costabianca al via la rassegna “Memoria e patrimoni”

Il Belvedere Kainon di Realmonte ha ospitato ieri sera, 12 luglio, la seconda edizione della rassegna letteraria “Memoria è Patrimonio”, promossa dal comune della Città della Scala dei Turchi con il coordinamento di Stefano Tesè e Luciano Carrubba. Protagonisti gli scrittori Francesco Pira con il volume “Piraterie 2”, Michele Di Pasquali con “L’Ascaro” e Pasquale Cucchiara con il libro “Quando i Rangers vennero in Sicilia”. La serata è stata moderata da Antonio Liotta. L’iniziativa, rientra nel programma della manifestazione Costabianca 2022. “Realmonte vuole crescere ed andare in direzione della bellezza – afferma il sindaco Sabrina Lattuca- Questa sera con i tre autori, si parlerà di diversi testi con un unico filo conduttore : la memoria che è patrimonio, perché potenziare un territorio significa valorizzare la cultura oltre ai beni che il patrimonio possiede”. La particolare location, ha ospitato uno degli appuntamenti del cartellone Costabianca, che sarà presentato nei prossimi giorni. “L’appuntamento con la seconda edizione della rassegna “Memoria è Patrimonio, parte questa sera da un luogo fantastico di grande bellezza, il faro, sito storico di Realmonte- spiega Stefano Tesè- Nell’arco della rassegna, avremo non solo illustri protagonisti del panorama letterario italiano, ma anche uno spazio dedicato agli alunni ed ex alunni che si sono approcciati alla scrittura, con un ambito dedicato ai giovanissimi, alle nuove leve della cultura, che deve essere di tutti in maniera trasversale e riguardare sia i giovani che i meno giovani”.