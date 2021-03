Al comune incontro con il presidente nazionale della Fijet

Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè e il Presidente del parco archeologico della Valle dei templi Bernardo Agrò, hanno incontrato il presidente nazionale della Fijet, Giacomo Glaviano. Erano presenti l’assessore comunale al Turismo Franco Picarella, il fiduciario provinciale della Fijet Stelio Zaccaria e Giovanni Montemaggiore, socio Fijet e segretario regionale dell’associazione “Disciples d’Auguste Escoffier”. E’ stata l’occasione per presentare al sindaco la Federazione internazionale dei giornalisti di turismo e per discutere di iniziative comuni da intraprendere quando l’emergenza Covid sarà finalmente conclusa, come il premio internazionale “I Dioscuri” che è stato proposto da Glaviano