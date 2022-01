Il Comune di Agrigento è stato ammesso ad un finanziamento di 29mila e 890 euro per l’acquisto di un eco-compattatore. Si tratta di un contributo ai Comuni per ridurre i rifiuti in plastica previsto dal decreto “Mangia plastica”, tramite cui il Ministero della Transizione ecologica ha promosso l’acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo.