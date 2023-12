Terzo spettacolo della settima stagione del Teatro da Camera al Circolo Empedocleo, in via Atenea. Mercoledì 20 dicembre sarà in scena Nonò Salamone, che presenterà in esclusiva lo spettacolo natalizio “Cunti, stracunti e canti di Natale”, ideato dai direttori artistici del Teatro da Camera Giuseppe Adamo e Mario Gaziano. Ingresso gratuito. Il cartellone da cantastorie è dello scenografo Alfonso Mossuto. La collaborazione artistica è di Maria Grazia Castellana.