Prosegue ad Agrigento la rassegna culturale “Ariabook – Ogni libro è respiro”, promossa dal Circolo dei Nobili e curata da Alice Titone e Beniamino Biondi, che torna con il suo secondo appuntamento dedicato alla letteratura contemporanea e agli incontri con gli autori. Domenica 24 maggio 2026, alle ore 19, negli spazi del Circolo dei Nobili, in Via Atenea 307 ad Agrigento, sarà ospite l’attrice e autrice Carmelinda Gentile, che presenterà il suo libro “E alla fine diventai Betty Boop”, pubblicato da Aurea Nox. A dialogare con l’autrice saranno Alice Titone e Beniamino Biondi. L’ingresso sarà libero.

Attrice teatrale di lunga esperienza, formatasi nell’ambito delle rappresentazioni classiche del Teatro Greco di Siracusa, Carmelinda Gentile è conosciuta dal grande pubblico soprattutto per il ruolo di Beba, moglie di Mimì Augello, nella celebre serie televisiva Il commissario Montalbano, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Il personaggio di Beatrice Di Leo, detta appunto “Beba”, è diventato negli anni uno dei volti più amati dell’universo narrativo di Montalbano.

Nel suo libro d’esordio, E alla fine diventai Betty Boop, Carmelinda Gentile intreccia memoria, fragilità e rinascita in un racconto intimo e potente. Il volume affronta il tema della malattia trasformandolo in occasione di consapevolezza, attraversando paure, relazioni, identità e amore per le proprie radici siciliane. Un testo che alterna profondità emotiva e leggerezza narrativa, nel quale la scrittura diventa testimonianza, resistenza e nuova possibilità di vita.

Da anni residente ad Amsterdam, dove ha fondato il Korego Theater Group, Carmelinda Gentile continua a portare avanti un intenso lavoro artistico e culturale dedicato al teatro italiano contemporaneo e classico. L’incontro del 24 maggio si inserisce nel percorso della rassegna “Ariabook – Ogni libro è respiro”, che punta a creare occasioni di confronto culturale e umano attraverso la letteratura, dando spazio a voci capaci di raccontare il presente con autenticità e sensibilità.

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