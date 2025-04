Le sale del Cinema Concordia e del Multisala Ciak di Agrigento ci regalano in questi giorni un ventaglio di proposte per tutti i gusti: dalla commedia italiana all’action fantasy, passando per il thriller psicologico e l’avventura per famiglie. Abbiamo visto per voi “30 notti con il mio ex”, “I peccatori”, “Moon – Il panda” e “Un Film Minecraft”. Ecco cosa ne pensiamo.

30 notti con il mio ex – Regia di Guido Chiesa

Una commedia agrodolce che sorprende per il suo equilibrio tra comicità e delicatezza emotiva. Guido Chiesa porta sullo schermo la storia di Bruno (interpretato da Edoardo Leo), un uomo metodico e insicuro, che si trova a dover ospitare in casa la sua ex moglie Terry (una Micaela Ramazzotti in ottima forma), appena uscita da un lungo ricovero psichiatrico.

La convivenza forzata tra i due, inizialmente segnata da scontri e incomprensioni, si trasforma lentamente in un percorso di riconciliazione e crescita personale. Il film riesce a far ridere, ma soprattutto a commuovere, grazie a una sceneggiatura ben scritta e alla chimica tra i protagonisti. Il pubblico italiano ha risposto con entusiasmo: le sale sono piene e il passaparola è positivo. Anche la critica, solitamente severa con le commedie nostrane, ha riconosciuto la capacità del film di trattare temi delicati con tatto e intelligenza.

I peccatori (Sinners) – Regia di Ryan Coogler

Chi cerca emozioni forti troverà pane per i suoi denti con I peccatori, thriller dalle tinte dark firmato da Ryan Coogler. Il regista di Black Panther cambia registro e ci porta in una cittadina americana dove due fratelli gemelli (interpretati da Michael B. Jordan e Jack O’Connell) fanno ritorno, ignari del male che li attende.

L’atmosfera è tesa, quasi opprimente, e il film mescola abilmente elementi del dramma familiare con suggestioni sovrannaturali. Sebbene il ritmo sia a tratti irregolare e la trama presenti qualche forzatura, le interpretazioni solide e la regia ispirata rendono I peccatori un’esperienza coinvolgente. La critica si è divisa: alcuni lo hanno definito ambizioso ma imperfetto, altri ne hanno elogiato la costruzione psicologica.

Moon – Il panda – Regia di Gilles de Maistre

Perfetto per una gita al cinema con i più piccoli, Moon – Il panda è una tenera favola moderna ambientata tra le montagne della Cina. Il piccolo Tian, dodicenne curioso e sensibile, scopre un cucciolo di panda ferito nella foresta. Tra i due nasce un legame profondo, ma il ritorno del ragazzo in città metterà alla prova la loro amicizia.

Gilles de Maistre, già autore del toccante Mia e il leone bianco, si conferma maestro nel raccontare storie di bambini e animali. Le immagini sono spettacolari, la fotografia esalta la bellezza dei paesaggi naturali e l’emotività della storia tocca corde sincere. La critica ha accolto molto bene il film, definendolo “commovente e necessario” per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto per la natura.

Un Film Minecraft – Regia di Jared Hess

Minecraft arriva al cinema. E se pensavate che un film tratto dal celebre videogioco a cubetti fosse impossibile, Jared Hess (regista di Napoleon Dynamite) vi dimostrerà il contrario – o quasi. In Un Film Minecraft, un gruppo di giovani avventurieri si ritrova catapultato nell’Overworld, un universo fatto di blocchi, crafting e pericoli pixelati.

Jason Momoa guida un cast sorprendentemente ricco (con Jack Black, Emma Myers e Kate McKinnon), e il film cerca di bilanciare umorismo, azione e un pizzico di nostalgia geek. Tuttavia, non tutto funziona: la CGI è stata duramente criticata per la sua poca coerenza con l’estetica originale del gioco, e il tono incerto non sempre trova la giusta misura tra epicità e parodia.

Nonostante questo, il pubblico giovane sembra divertirsi, e i fan più fedeli della saga Minecraft apprezzano almeno l’impegno di portare il loro mondo sul grande schermo.

Il cinema ad Agrigento in questo periodo accontenta davvero tutti: tra le risate terapeutiche di 30 notti con il mio ex, i brividi mistici di I peccatori, l’emozione “cuore e natura” di Moon e l’adrenalina cubica di Minecraft, scegliere è difficile. O forse, la soluzione è semplice: guardarli tutti.

Ecco gli orari degli spettacoli:

al Cinema Multisala Ciak di Agrigento

I Peccatori ore: 20.15 e 22.30

Moon- Il Panda ore: 16.30- 18.30- 20.30

Un film Minecraft : 16.30- 18.30

Al Cinema Concordia:

30 notti con il mio ex: 18.00- 20.30- 22.30

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp