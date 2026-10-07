Un cancello che, secondo quanto denunciato dal consigliere comunale Cristian Licata, è integro e perfettamente funzionante ma resta chiuso, costringendo chi deve raggiungere la zona Est del cimitero di Piano Gatta a percorrere circa 700 metri a piedi dall’ingresso principale sul lato Sud. È quanto emerso da un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dal consigliere, che sulla vicenda ha presentato un’interrogazione urgente, già trasmessa via Pec all’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale.

Una situazione che, secondo Licata, provoca disagi soprattutto alle persone anziane, con disabilità o con difficoltà motorie, costrette ad affrontare un percorso particolarmente lungo per raggiungere le tombe dei propri familiari. «Il piazzale antistante il cancello Est è in stato di abbandono – afferma Licata – ma questo è la conseguenza della chiusura prolungata, non la causa. L’area necessita di una semplice pulizia e del livellamento della strada. Non è accettabile che, in vista delle festività del 1° novembre, Tutti i Santi, e del 2 novembre, Commemorazione dei defunti, si costringa la cittadinanza a un percorso così lungo e soprattutto non dignitoso».

Con l’interrogazione Licata chiede all’amministrazione di chiarire le ragioni della chiusura del cancello Est e di procedere alla sua apertura definitiva e continuativa, negli stessi orari degli altri ingressi del cimitero. Il consigliere sollecita inoltre, entro il 25 ottobre, un intervento di pulizia e livellamento del piazzale, insieme alla realizzazione di uno stallo di sosta breve per le persone fragili e di uno spazio riservato alle persone con disabilità. Chiede infine di conoscere tempi e risorse previsti per una sistemazione definitiva dell’area.

«Garantire rispetto e vicinanza a chi desidera raccogliersi accanto ai propri defunti è un dovere sacrosanto della politica. Nei confronti delle persone più fragili, anziane e con difficoltà motorie, tale dovere ci impone di essere ancora più attenti, scrupolosi e meticolosi», conclude Licata.

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