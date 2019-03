Al Carnevale di Aragona il gruppo della Colombia

Ad Aragona, dopodomani, mercoledì 6 marzo, alle ore 11, sul palco allestito in piazza Umberto I°, si esibirà il gruppo folkloristico della Colombia con lo spettacolo del Carnevale di Barranquilla. Si tratta del gruppo “Agrupacion folclorica Tequendama Apto”, che partecipa in questi giorni alla 74esina edizione del Mandorlo in Fiore di Agrigento. La manifestazione di Aragona rientra nel progetto “Adotta un patrimonio” promosso dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi in collaborazione con l’Istituto comprensivo Luigi Capuana-Scuola Primaria delle classi V C – III A – III C.