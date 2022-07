Al Belvedere Kainon si presentano i libri di Di Pasquali, Cucchiara e Pira

Martedì 12 luglio al Belvedere Kainon di Realmonte, nell’ambito della rassegna letteraria “Memoria è Patrimonio” giunta alla seconda edizione, saranno presentati a partire delle 20 i libri di Michele Di Pasquali “L’Ascaro” e Pasquale Cucchiara “Quando i Rangers vennero in Sicilia”. Alle 21, invece, sarà presentato l’ultimo libro di Francesco Pira dal titolo “Piraterie 2” con il coordinamento di Stefano Tesè e Luciano Carrubba. Converserà con gli autori Antonio Liotta. L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale, rientra nel programma della manifestazione Costabianca 2022. Il Sindaco Sabrina Lattuca afferma: “Memoria è patrimonio è una rassegna letteraria e non solo, giunta alla seconda edizione, che si conferma come l’insieme delle risorse ereditate dal passato che la comunità ritiene espressione dei propri valori e credenze. In particolare, il patrimonio immateriale sembra esprimere in modo evidente il legame stretto con le modalità di costruzione della memoria e dell’identità. Questo percorso che intende promuovere il territorio e la cultura ci porta in direzione della bellezza-aggiunge il Sindaco Lattuca – ed è così che Realmonte vuole crescere.”