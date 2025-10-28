Il canale Twitch che unisce gli akragantini lontani alla loro squadra del cuore

C’è chi vive a Milano, chi studia a Bologna o lavora in Germania. Ma la domenica, ovunque si trovino, gli akragantini restano tutti connessi alla stessa emozione: l’Akragas.

Merito di AkragasLive (👉 twitch.tv/akragaslive), il canale ufficiale che porta in diretta streaming le gare della squadra biancazzurra, trasformando ogni partita in un abbraccio virtuale tra Agrigento e il resto del mondo.

Nato dall’entusiasmo e dalla passione di chi vive il calcio come appartenenza, AkragasLive è oggi una finestra sul cuore della città, un progetto che racconta la squadra con professionalità, voce e immagini, dando la possibilità a centinaia di tifosi sparsi per l’Italia e l’estero di non perdersi neanche un minuto delle gesta dei Giganti.

“Il nostro obiettivo è quello di far sentire tutti parte di questa famiglia, anche chi non può essere allo stadio”, spiegano il presidente Salvatore La Porta e il dirigente della società Salvatore Falzone, che ogni domenica trasforma la passione in racconto, curando telecronaca, grafiche e collegamenti live con uno stile sempre più moderno e coinvolgente.

Le visualizzazioni crescono di settimana in settimana, segno che la fede biancazzurra non conosce distanze né confini.

C’è chi guarda la partita dal treno, chi dal Nord Italia, chi dall’estero: per tutti loro, AkragasLive è molto più di un canale, è un ponte con la propria terra, con quella maglia che continua a far battere il cuore di una città intera. Telecronista Saverio Porcarello, Regia e produzione Alessandro Coco.

Un modo nuovo, intelligente e appassionato di vivere l’Akragas — dentro e fuori dal campo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp