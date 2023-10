Archiviate le polemiche dei giorni scorsi e dopo i tre punti importantissimi guadagnati grazie alla vittoria contro Castrovillari, l’Akragas si prepara ad affrontare una nuova sfida: quella contro la Vibonese, in casa all’Esseneto. Una squadra, anche questa, fatta per vincere il campionato. Gli agrigentini non staranno a guardare e giocheranno ogni minuto al massimo delle proprie forze e con la testa solamente alla partita. Anche domenica la squadra di mister Coppa non sarà al completo, sette giocatori sono fermi in infermeria, si spera di recuperare almeno due. Appuntamento domenica 8 ottobre, alle 15, all’Esseneto. Arbitro Morello di Tivoli. Assistenti: Cammarota e Lemons di Nola.