“Domani faremo la nostra partita, senza guardare chi è l’avversario”. Marco Coppa alla vigilia della partita contro la Nuova Gioiese di domani all’Esseneto, appare carico e sicuro di sé e dei suoi che :”già domenica scorsa hanno dimostrato in campo il loro valore”. Nella seconda di ritorno di campionato, le squadre dovranno fare a meno dei loro supporters, a seguito della disposizione da parte della Lega di far disputare l’ incontro a porte chiuse per lancio di petardi in campo nella partita contro il Licata. “Dispiace dover fare a meno dei tifosi” – ha detto Coppa- sono il dodicesimo uomo in campo”.