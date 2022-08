Akragas, vittoria per 3-0 nell’allenamento congiunto con il Gela

Secondo allenamento congiunto per l’Akragas che prepara l’esordio stagionale con la gara di andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza contro la Pro Favara di domenica 28 agosto. I biancoazzurri di mister Nicolò Terranova, sabato pomeriggio, hanno sfidato il Gela, formazione ripescata in Eccellenza e inserita nello stesso girone dell’Akragas. Al test match hanno assistito circa 500 spettatori. Per la cronaca, l’allenamento congiunto è terminato 3-0 per i padroni di casa, che hanno sfoderato una prestazione convincente in tutti i reparti. Il primo tempo è terminato 2 a zero con le reti di Mansour in apertura e Pavisich dopo la mezz’ora. Nella ripresa, spazio a tutti i componenti delle due panchine, e Akragas ancora in gol con l’argentino Santiago Pavisich, autore di una doppietta.

L’Akragas ha destato un’ottima impressione, mostrando una buona intesa tra i reparti e una discreta condizione atletica, dopo circa due settimane di preparazione fisica. Il pubblico akragantino si è divertito e ha riservato parecchi applausi ai biancazzurri. Ottimo l’esordio di Dalloro, Mansour e Caccetta. In tribuna, tra gli altri, il Presidente Giuseppe Deni, il Direttore generale Giancarlo Rosato e il direttore sportivo Ernesto Russello. Prossimo test match il 18 agosto contro il Canicattì, allo stadio Esseneto di Agrigento, con inizio alle ore 18.