Coppa Italia Promozione – Akragas agli ottavi: 1-2 a Santa Margherita Belice

L’Akragas supera la Margheritese anche nel ritorno e conquista l’accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia Promozione, imponendosi per 1-2 allo Stadio Comunale di Santa Margherita Belice al termine di una gara intensa e molto spezzettata. Il match resta bloccato fino al 25’’ del secondo tempo, quando Ten Lopez trova il gol del vantaggio biancazzurro. La partita procede su ritmi alti e con numerosi scontri di gioco, che costringono il direttore di gara a diversi interventi e a una lunga gestione dei cambi. La Margheritese trova il pareggio all’80’’ con Pisciotta, approfittando di una mischia in area che riapre la sfida.Nel maxi recupero – 8 minuti concessi dall’arbitro proprio per il gioco spezzettato – l’Akragas rimette la testa avanti: al 92’’ è Gambino a firmare il gol decisivo che vale la vittoria e il passaggio del turno. Dopo l’1-0 dell’andata, la squadra di Seby Catania chiude la doppia sfida con due successi e prosegue il cammino in Coppa.

MARGHERITESE 1

AKRAGAS 2

Reti: 24st. Ten Lopez, 44’st’ Pisciotta, 49’st. Gambino

Arbitro: Cannata sez. di Agrigento

MARGHERITESE: Pizzolato, Rubino (36′ st Cascio), Rallo, Geraldi, Pisciotta, Messina (18’st Adamo, 33’st. Maniscalco), Gurrera (18’st. Sanci), Miccolis, Cannova (12’st. Gancitano), Zinna, Graci.

All. preparatore dei portieri Todaro

Cagnina, Tavella, Fragapane, King, Cipolla, Noto, Indelicato (7’st. Messina), Marchica (80′ Erbini), Gambino, Llama, Ten Lopez (26′ st’ Tripoli)

Note: espulsi Gancitano (M) – Marchica (A)

Foto Francesco Sciara

