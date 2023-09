È sfida di alta classifica nella quinta giornata del girone I di Serie D. L’Akragas ospita il Trapani , entrambe a quota 9 punti in classifica. Calcio d’inizio domenica 1 ottobre alle 15:30, all’Esseneto. I biancazzurri hanno rialzato la testa vincendo ben tre partite di fila. Il Trapani punta apertamente all’obiettivo grosso della promozione in Lega Pro. Un cammino netto fin qui dei granata, autori di 11 gol fatti in 3 partite. Gol subiti? Fin qui ancora nessuno.

Questa la le probabile formazione dei granata: Ujkaj, Pino, Cristini, Sabatino, Morleo, Acquadro, Ba, Gagliardi, Marigosu, Bollino, Cocco. Infortunati Bolcano e Mascari.