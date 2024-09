Terza sconfitta consecutiva per l’ Akragas, che allo stadio Bruccoleri di Favara perde contro il Castrum con il risultato di 2 a 0. La prima rete arriva al 47° del primo tempo con Romero che porta in vantaggio la squadra di casa. Una prima frazione di gioco in cui l’undici di Lillo Bonfatto, orfana di Tuccio e Garufo, infortunatisi domenica scorsa e di Grillo, ieri durante l’allenamento, non arriva mai alla porta. Si va negli spogliatoi con il vantaggio della squadra di mister Pietro Infantino. Il secondo gol arriva al 3 minuto della ripresa. È Deiana Testoni a mettere la palla in rete. Anche nel secondo tempo, è il Favara a dettare il gioco. Dal Bruccoleri, l’undici biancazzurro privato dei suoi supporters, per motivi di ordine pubblico, torna a casa con 0 punti e 0 gol fatti. Domenica intanto all’ Esseneto arriva la San Cataldese. Parola d’ordine: vincere. Intanto la società ha comunicatore di essere in silenzio stampa.