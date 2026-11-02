Dopo la sconfitta sul campo del Lascari-Cefalù, i biancazzurri cercano il riscatto davanti al proprio pubblico. Sabato 7 novembre, alle 20, una nuova sfida sotto i riflettori dello stadio Esseneto.

AGRIGENTO – Si riaccendono i riflettori dello stadio Esseneto. Sabato 7 novembre, alle ore 20, l’Akragas tornerà a giocare in notturna davanti ai propri tifosi per affrontare l’Alcamo, in una sfida che assume un significato importante per il cammino dei biancazzurri.

Dopo la suggestiva serata contro il Marsala, che ha segnato il debutto dell’illuminazione dello storico impianto agrigentino, la squadra di Fabrizio Cammarata si prepara a vivere un altro appuntamento serale. Questa volta, però, l’obiettivo è accompagnare lo spettacolo sugli spalti con una vittoria sul campo.

L’Akragas arriva all’incontro dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Lascari-Cefalù, una battuta d’arresto che ha interrotto il percorso dei biancazzurri e messo in evidenza quanto questo campionato richieda continuità, concentrazione e capacità di adattarsi a ogni avversario.

La formazione agrigentina è chiamata a una reazione, soprattutto sul piano della concretezza. Contro l’Alcamo serviranno determinazione, equilibrio e maggiore incisività negli ultimi metri. Nessuna partita può essere considerata scontata, nemmeno davanti al proprio pubblico.

Il ritorno all’Esseneto rappresenta certamente un’opportunità. Il sostegno dei tifosi può diventare un fattore importante, come dimostrato nella sfida contro il Marsala, quando gli spalti hanno restituito l’immagine di una città desiderosa di ritrovare entusiasmo attorno alla propria squadra.

Ma l’entusiasmo, da solo, non basta. L’Akragas dovrà trasformarlo in energia positiva, senza perdere lucidità e attenzione. La sconfitta di Lascari deve servire da insegnamento a un gruppo che ha qualità e ambizioni, ma che deve ancora trovare la necessaria continuità di rendimento.

Sabato sera, dunque, un nuovo appuntamento con il calcio sotto le stelle. L’Esseneto tornerà a illuminarsi e l’Akragas proverà a regalare ai propri sostenitori una vittoria per ripartire.

Il fischio d’inizio di Akragas-Alcamo è fissato alle ore 20 di sabato 7 novembre.

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