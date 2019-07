Akragas, si riparte: lunedì pomeriggio inizia il ritiro

La società ASD Akragas 2018 comunica che lunedì prossimo, 29 luglio, inizierà la preparazione estiva della prima squadra per la stagione agonistica 2019/2020 che, con ogni probabilità, la vedrà ai nastri di partenza nel campionato di Eccellenza. Vecchi e nuovi giocatori, agli ordini dell’allenatore Corrado Mutolo, del collaboratore Francesco Nobile, del preparatore atletico Salvatore Munda e del preparatore dei portieri Giovanni Costantino, si ritroveranno dalle ore 17 presso l’impianto sportivo comunale di Fontanelle ad Agrigento. La prima seduta di allenamento è aperta al pubblico ed il presidente Giovanni Castronovo, che sarà presente al raduno, coglie l’occasione per invitare tutti i tifosi dell’Akragas ad essere presenti anche per conoscere i nuovi giocatori che indosseranno la maglia dell’Akragas.