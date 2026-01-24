L’Akragas SLP muove il mercato e ridisegna l’organico in vista della seconda parte di stagione, intervenendo con decisione in più reparti e salutando due elementi della rosa.

In entrata spicca il nome di Mirko Marrone, attaccante con il gol nel sangue. Cresciuto nei settori giovanili di Palermo, Reggina e nella Primavera del Trapani, Marrone arriva ad Agrigento forte di numeri che parlano chiaro: oltre 55 reti negli ultimi tre anni e due promozioni consecutive in Eccellenza, conquistate con Geraci e Kamarat. Un profilo giovane ma già vincente, chiamato ad alzare il peso offensivo dei biancazzurri.

A centrocampo il club punta su Christian Casucci, classe 2004, cresciuto nel vivaio del Modena e con un percorso già ricco di tappe in Serie D con Carpi, Prato, Lentigione e Fermana. Reduce da un’ottima prima parte di stagione in Eccellenza con il Don Carlo Misilmeri, Casucci porta dinamismo, qualità e gamba, caratteristiche che possono dare ritmo e profondità alla mediana.

Completa il quadro dei nuovi innesti Alessio Ferotti, difensore polivalente, utilizzabile da centrale, braccetto o all’occorrenza terzino: una soluzione tattica preziosa per garantire equilibrio e alternative nel reparto arretrato.

Sul fronte uscite, la società comunica la risoluzione consensuale del rapporto con Alessandro Noto e Peppe Gambino. A entrambi va il ringraziamento dell’Akragas SLP e l’augurio di un futuro sportivo ricco di soddisfazioni.

Archiviata la finestra di mercato, l’attenzione torna al campo. In agenda la 7ª giornata di Promozione:

Akragas SLP – Sommatinese Calcio

🗓️ Domenica 25 gennaio – ⏰ ore 15:00

