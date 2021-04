Akragas sconfitta San Cataldo per 3-0

A San Cataldo non c’è stata partita. A San Cataldo già alla fine del primo tempo la squadra di mister Di Gaetano era sotto di 2 reti. Nonostante i proclami e la solita retorica “questa categoria ci sta stretta” in due partite dalla ripresa la squadra del presidente Giordano ha già incassato 4 reti e ne ha realizzata solo una. La ripresa del campionato dopo circa sei mesi di stop forse andava affrontata con più prudenza e meno proclami anche perchè l’Akragas nella prima parte aveva tutt’altro volto. Per i nisseni che si impongono con il risultato finale di 3-0 segnano Tuccio, Veneroso e Torregrossa su rigore.