L’Akragas di Favarin esce con le ossa rotte dalla trasferta di Caltanissetta, beffata dalla Nissa nel finale con un gol di Samake al 90’. Nonostante una prestazione coraggiosa e grintosa, la squadra biancazzurra è costretta a lasciare il campo senza punti, con il risultato finale che si ferma sul 1-0 in favore dei padroni di casa.

La partita al Tomaselli si è svolta su ritmi piuttosto equilibrati, con entrambe le squadre che si sono affrontate senza concedere troppo. I ragazzi di Favarin hanno mostrato impegno, concentrazione e una buona intensità, riuscendo a limitare al minimo gli errori. Tuttavia, nonostante la solidità difensiva e la determinazione, il gol di Samake negli ultimi istanti ha negato il pareggio che sembrava ormai imminente.

Con questa sconfitta, la classifica non cambia per l’Akragas, che rimane in fondo alla graduatoria. Il cammino verso la salvezza rimane complesso e ora, più che mai, le scelte sul mercato diventeranno cruciali per invertire il trend negativo e dare nuova linfa alla squadra.

Il tabellino. Nissa – Akragas 1-0 (0-0).

NISSA. Cassano; Mannino, Barrera, Bruno, Loza; Maltese (46° Pagano), Dalloro, Bonanno (63° Tumminelli); Semenzin (73° Samake), Diaz, Rotulo. All. Campanella (Elezaj, Agnello,

Natale, Bieto, Sclafani, Zarrillo).

AKRAGAS. Dregan; De Marino, Da Silva, Prestigiacomo (60° Ferrigno; 84° Di Stefano); Di Modugno, Palazzolo, Sinatra (61° Rechichi), Meola, Salvia; Leveh (58° Christopoulos),

Tuccio. Favarin (Gerlero, Violante, Centorbi, Galliano, Santapaola).

Arbitro. Antonio Bissolo di Legnago; coadiuvato da Mateo Sadikaj di Mestre e Angelo

Macchia di Moliterno.

Reti. 90° Samake.

Ammoniti. 52° Barrera (N); 55° Leveh (A); 78° Rechichi (A); 88° Christopoulos (A).

Angoli. 6-1

Recuperi Tempo. 3′ + 6′

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp