L’Akragas è pronta a tornare in campo. Domenica alle ore 15, allo stadio “Totò Russo” di Aragona, i biancazzurri affronteranno lo Scicli in una sfida fondamentale per dare continuità al percorso in campionato.

A presentare il match è il tecnico Seby Catania, che richiama attenzione, sacrificio e spirito collettivo:

«Affrontiamo una squadra organizzata e in salute. Dovremo essere concentrati, determinati e pronti a fare una partita di grande sostanza. Anche se giochiamo lontano dall’Esseneto, sentiamo la spinta dei nostri tifosi e vogliamo regalare loro un’altra soddisfazione».

Buone notizie arrivano dall’infermeria: Alessandro Noto torna finalmente a disposizione dopo lo stop per infortunio.

il difensore ha voglia di tornare protagonista:

«Mi sono allenato tutta la settimana con grande intensità e sto bene. Contro lo Scicli sarà una partita importante: dobbiamo dare continuità alle ultime prestazioni e restare concentrati dal primo all’ultimo minuto. Sono felice di tornare con i miei compagni e pronto a dare il massimo per l’Akragas».

La gara si disputerà ad Aragona per consentire il proseguimento dei lavori allo stadio Esseneto. La società, come già comunicato, ha ottenuto il posticipo del calcio d’inizio alle 15 per agevolare i sostenitori negli spostamenti.

La società ringrazia il Comune di Aragona, l’ASD Aragona Calcio e il presidente Luigi Morreale per la grande disponibilità e l’attenzione riservata alla nostra squadra in questa fase di transizione. Una collaborazione preziosa, che conferma i valori di rispetto e sostegno reciproco tra realtà sportive del territorio.

