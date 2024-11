L’Akragas riparte da Giancarlo Favarin, 66 anni, tecnico toscano di grande esperienza, l’anno scorso alla guida del Livorno. Nel corso della sua carriera, Favarin ha allenato club di rilievo come Andria, Venezia, Pisa, Lucchese e persino il Viktoria Plzeň in Repubblica Ceca. Sebbene la società non abbia ancora ufficializzato la notizia, la decisione di sollevare dall’incarico Lillo Bonfatto è ormai presa, in linea con gli accordi stretti con i nuovi soci.

La nuova cordata, che ha rilevato il 55% delle quote societarie, si attende conferma ufficiale, sarebbe guidata dall’imprenditore Vincenzo Canzonieri, attivo nel settore delle carni e a capo di un’azienda con un fatturato annuo che supererebbe i 40 milioni di euro. Canzonieri è atteso ad Agrigento nelle prossime ore insieme a Favarin, che potrebbe già sedere in panchina domenica nel difficile confronto contro il Siracusa, capolista del Girone I.

Oltre al cambio in panchina, l’arrivo dei nuovi investitori potrebbe portare a significative modifiche nella rosa, aprendo un nuovo capitolo per il club agrigentino. La piazza attende con trepidazione sviluppi che potrebbero rilanciare le ambizioni dell’Akragas.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp