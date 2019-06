l’Olimpica Akragas riparte dall’avvocato Castronovo

L’ Olimpica Akragas ha ufficialmente cambiato propietario. Nel pomeriggio di oggi è stata raggiunta l’intesa tra il presidente Salvatore Bottone e l’avvocato palermitano, di origini agrigentine, Giovanni Castronovo che, dopo alcuni anni, torna al timone della prima squadra di calcio della città di Agrigento.

Da presidente dell’Akragas, Giovanni Castronovo, ha conquistato la promozione in serie D: “È con grandissima emozione e soddisfazione che annuncio di essere il nuovo proprietario e presidente dell’Olimpica Akragas che presto cambierà denominazione e si chiamerà ASD Akragas 2018. È bellissimo tornare a casa, sono legatissimo a questi colori, a questa città. Sono già al lavoro per allestire una buona e solida società che sarà composta da persone che amano l’Akragas. Saremo dei professionisti nei dilettanti. Il mio primo obiettivo è quello di tornare a fare innamorare i tifosi dell’Akragas e di riportarli allo stadio a tifare per il Gigante. Voglio aprire un ciclo vincente e riportare l’Akragas nel calcio che conta“.

La nuova proprietà sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà sabato 29 giugno, alle ore 11:30, presso la sala stampa dello stadio Esseneto di Agrigento.