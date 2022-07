Akragas, riconfermato il terzino destro Baio

Altra importante riconferma in casa Akragas. Dopo il capitano Alfonso Cipolla e l’attaccante argentino Santiago Pavisich, oggi è toccato al terzino destro Bernardo Baio, classe 2003, rinnovare l’accordo con la Società del Presidente Giuseppe Deni. Il giovane e promettente difensore, originario di Bivona nell’Agrigentino, giocherà ancora per l’Akragas. “Benny” Baio, dopo la positiva stagione appena terminata, è stato riconfermato ed è a disposizione di mister Nicolò Terranova per il prossimo campionato. Baio è stato uno dei migliori under del girone A dell’Eccellenza siciliana.