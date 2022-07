Akragas, riconfermato il capitano Alfonso Cipolla

Conferma in casa Akragas anche del capitano, nonché agrigentino doc, Alfonso Cipolla. Il difensore biancoazzurro, legatissimo ai colori biancoazzurri, ha detto di sì all’Akragas per il quarto anno di fila. Cipolla è reduce da una stagione straordinaria e ha appena vinto il premio di miglior difensore del girone A di Eccellenza. La sua riconferma è stata voluta fortemente dalla dirigenza akragantina e dal tecnico Nicolò Terranova. Amatissimo dai tifosi, Cipolla è un vero leader sia in campo che fuori. Le sue qualità tecniche ne fanno un giocatore completo, capace di ricoprire più ruoli del reparto difensivo. Subito dopo l’accordo con la Società, il capitano dell’Akragas ha dichiarato: “E’ per me un onore e una grande gioia continuare a indossare la maglia della mia città. Sudare e lottare per l’Akragas è per me motivo di grande orgoglio. L’ambizioso progetto della Società mi ha subito convinto e non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione. Forza Akragas!”.