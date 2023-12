Sono i portieri Governali e Vaccarino, i difensori: Rossi, Rechichi, Di Stefano, Fragapane, Petrucci, Mannina e Scozzari, i centrocampisti: Perez, Inzerillo, Garufo, Puglisi, Sinatra e gli attaccanti: Trombino, Di Mauro, Llama, Marrale, Liga e Grillo i convocati da mister Marco Coppa per la partita di domani contro il Portici 1906; assente Sanseverino perché colpito da influenza. I biancazzurri sono partiti questa mattina alla volta del capoluogo partenopeo e nel pomeriggio hanno rifinito la preparazione a Pomigliano. Il fischio d’ inizio è previsto per le 14.30 nello stadio San Ciro di Portici. Nella gara valida per la 19^ giornata di campionato, l’ Akragas si trova davanti una squadra che in classifica si trova sotto di 6 punti (15 )e che domenica, è riuscita ad imporre un pareggio alla Vibonese. Per gli uomini di Coppa si tratta dell’ ultima partita del girone di andata. Si ritorna a giocare il 7 gennaio e sarà il Licata ad ospitare l’ Akragas.