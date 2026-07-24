Pino Rigoli guiderà il Settore Giovanile: l’Akragas investe sui giovani e getta le basi per il futuro

Contratto triennale per il tecnico agrigentino, chiamato a guidare il progetto che punta a creare una cantera regionale e ad alimentare la prima squadra.

L’Akragas SLP affida a Pino Rigoli la guida del nuovo Settore Giovanile, sottoscrivendo con il tecnico agrigentino un contratto triennale. La sua nomina rappresenta uno dei pilastri del nuovo corso societario e il primo tassello di un investimento strategico con cui il club intende costruire il proprio futuro, puntando sulla crescita dei giovani talenti del territorio e sulla realizzazione di una struttura solida, moderna e sostenibile.

L’obiettivo è ambizioso: formare non soltanto calciatori, ma uomini e sportivi, attraverso un percorso fondato sui valori dell’educazione, del sacrificio, del rispetto delle regole e del senso di appartenenza.

«Crediamo fortemente nel settore giovanile – afferma il presidente Salvatore La Porta – perché rappresenta il patrimonio più importante per una società di calcio. Vogliamo costruire un progetto sostenibile che parta dai bambini e accompagni i ragazzi fino alla prima squadra. Il nostro obiettivo è dare vita a una vera cantera regionale, un punto di riferimento per il calcio giovanile siciliano. Vogliamo che i ragazzi scelgano l’Akragas perché qui trovano competenza, organizzazione e un percorso capace di accompagnarli fino all’esordio con la maglia biancazzurra. Investire sui giovani significa investire nel futuro del club e della nostra città. Il nostro non sarà una semplice scuola calcio, ma una vera officina nella quale, insieme alle famiglie, ci prenderemo cura dei ragazzi per costruire uomini, sportivi e calciatori.»

L’ambizione della società è quella di diventare un punto di riferimento per le famiglie e per i giovani calciatori della provincia e dell’intera regione, offrendo una metodologia di lavoro moderna e un percorso tecnico condiviso tra tutte le categorie.

Il nuovo Settore Giovanile comprenderà le categorie:

Juniores

Under 17

Under 15

Esordienti

Pulcini

Primi Calci

Piccoli Amici

A coordinare l’intera area tecnica sarà Pino Rigoli, al quale è affidato il compito di definire la metodologia di lavoro, coordinare gli staff tecnici e garantire continuità nel percorso di crescita degli atleti, creando un’identità calcistica comune in tutte le categorie.

La scelta di affidare questo incarico a Rigoli non è casuale. Tecnico tra i più preparati e apprezzati del panorama calcistico italiano, vanta una lunga carriera sulle panchine professionistiche e dilettantistiche, con esperienze alla guida di Catania, Juve Stabia, Sicula Leonzio, Viterbese, Messina, Rende, Modica, Cosenza, Vigor Lamezia, Ragusa e della stessa Akragas, società con la quale ha scritto alcune delle pagine più belle della storia recente del club.

Allenatore stimato per le sue qualità umane oltre che professionali, Rigoli è rimasto nel cuore dei tifosi agrigentini per i risultati ottenuti e per il forte legame costruito con la città. La sua esperienza, la capacità di lavorare con i giovani e la competenza maturata in tanti anni di carriera rappresentano oggi il valore aggiunto di un progetto che guarda lontano.

Nel corso della sua carriera ha inoltre contribuito alla crescita e al lancio di numerosi calciatori che hanno poi raggiunto importanti palcoscenici professionistici, tra cui Cosimo Chiricò, Michele Collocolo, i fratelli Arena, Kalifa Manneh, Francesco De Rose e Andrea Di Grazia, confermandosi un tecnico capace di valorizzare il talento e accompagnarne la crescita.

Con la nascita del Settore Giovanile, l’Akragas non si limita a creare una scuola calcio, ma pone le basi di una filiera tecnica destinata, nel tempo, ad alimentare la prima squadra con ragazzi cresciuti secondo la filosofia e l’identità del club.

Nei prossimi giorni saranno presentati l’organigramma completo del Settore Giovanile, gli staff tecnici e tutte le iniziative che accompagneranno l’avvio della stagione sportiva 2026/2027.

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