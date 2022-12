Akragas perfetta: Semenzin e Garufo affondano il Misilmeri.

L’Akragas torna al successo nel campionato di Eccellenza e si riprende la vetta della classifica. I biancoazzurri hanno vinto e con grande merito il big match della 14esima giornata contro il forte Misilmeri, squadra costruita per provare a centrare il salto di categoria. I biancoazzurri hanno disputato una partita ai limiti della perfezione, non concedendo nulla agli avversari. Fin dal calcio d’inizio, la squadra di mister Terranova ha prodotto tanto gioco e creato alcune occasioni per gonfiare la rete del Misilmeri. In tutto l’arco del primo tempo, Concialdi e compagni non hanno mai tirato in porta. È invece l’Akragas a sfiorare il vantaggio con Garufo, Mansour e Semenzin. Il costante possesso palla biancoazzurro crea il vantaggio che arriva al 37esimo: Semenzin trafigge con un perfetto pallonetto il giovane Marino, che sbaglia i tempi dell’uscita.

Nella ripresa, il Misilmeri prova ad alzare il baricentro e conquista un paio di calci piazzati che non producono nulla. È ancora l’Akragas ad andare vicina al raddoppio con Pavisich, parata miracolosa di Marino e poco dopo con Vitelli che invece di calciare da ottima posizione, preferisce cercare un improbabile assist per Semenzin. Poi nel finale Baio e Vitelli conquistano un calcio di rigore che Garufo non sbaglia per il definito e meritato 2-0.

Akragas e Misilmeri torneranno ad affrontarsi mercoledì allo stadio Esseneto per il ritorno della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza.