Akragas, oggi il ritorno di Coppa con l’Aragona

Archiviata la vittoria in campionato, l’Akragas torna in campo oggi, mercoledì 1 ottobre, per il ritorno di Coppa Italia Promozione. Allo stadio Esseneto i biancazzurri sfideranno l’Aragona, forti del 5-1 maturato nella gara d’andata.

Mister Seby Catania però non vuole cali di tensione: «La partita dell’andata ormai è alle spalle – ha dichiarato – e oggi dobbiamo affrontare l’Aragona con il massimo della concentrazione. È una squadra organizzata e servirà l’atteggiamento giusto, perché la Coppa Italia è un obiettivo importante per noi. Non possiamo sottovalutare nulla, non è nel nostro stile».

Il tecnico biancazzurro ha parlato anche della gestione del gruppo, considerando i pochi giorni di riposo dopo l’impegno di campionato: «Ho ragazzi eccezionali, che lavorano tutti con grande impegno. La rosa è equilibrata e chi scenderà in campo saprà dare il suo contributo. Domenica mancavano alcuni elementi per squalifiche e infortuni, ma oggi avremo tutti a disposizione. Sono fiducioso: faremo un’altra grande partita».

L’appuntamento è fissato per le ore 16:00 allo stadio Esseneto, dove l’Akragas cercherà di blindare il passaggio del turno davanti al proprio pubblico.

