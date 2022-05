Akragas, nella sfida di domenica servirà tanta attenzione

Nei play–off nazionali di eccellenza, domani l’Akragas affronterà l’Isernia in un sfida che si prospetta particolarmente avvincente. La squadra molisana si presenterà ad Agrigento con delle ottime credenziali. Infatti, l’Isernia oltre ad aver ottenuto il secondo posto nelcampionato di eccellenza del Molise, alle spalle del Termoli, ha vinto la Coppa Italia regionale, arrivando ai quarti di finale della coppa Italia nazionale di categoria. Ha una formazione di tutto rispetto, nella quale spicca in particolare Nicola Panico, calciatore di grandissima esperienza, che realizzando tantissime reti in questa stagione hapermesso all’Isernia di raggiungere prepotentemente questa semifinale. Per l’Akragas, quindi, un avversario che dovrà essere affrontato con particolare attenzione, però, con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per ottenere il passaggio del turno. Nella gara di domani occorrerà ottenere il massimo per disputare con maggiore tranquillità il ritorno ad Isernia. Il tecnico Terranova, nelle ultime due settimane, successive alla vittoria contro il Misilmeri, ha avuto la possibilità di preparare la sfida nei minimi dettagli. L’allenatore dell’Akragas si è dichiarato particolarmente fiduciososull’esito della gara, pur consapevole di affrontare un avversario di valore, ritenendo necessario disputare l’incontro con la serenità che ha sempre contraddistinto la squadra nel finale di campionato. La prevendita dei biglietti per accedere allo stadio ha dato ottimi risultati e pertanto si attende all’Esseneto il pubblico delle grandi occasioni.