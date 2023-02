Akragas-Mazarese: domenica indetta la giornata biancoazzurra

Per domenica 5 marzo, indetta la giornata biancoazzurra in occasione della partitissima Akragas-Mazarese, 24esima giornata del campionato di Eccellenza girone A. Fischio d’inizio alle ore 15, allo stadio Esseneto di Agrigento. La Società ricorda ai tifosi che non saranno validi gli abbonamenti e invita a non chiedere ingressi di favore.

La prevendita dei biglietti inizierà a breve nella segreteria dello stadio Esseneto di Agrigento.

Il prezzo dei tagliandi rimane invariato:

Curva 7 euro

Tribuna coperta 12 euro

Tribuna Vip 20 euro

Donne 5 euro

Settore ospiti 10 euro

La Società biancazzurra, con in testa il patron Giuseppe Deni, invita i tifosi a partecipare in massa alla partita per sostenere la squadra nell’impegnativa partita contro la Mazarese.