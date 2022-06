Akragas – Martina 3-2, Terranova e Pizzulli analizzano la sfida in sala stampa

Massimo Pizzulli e Nicoló Terranova analizzano la sfida i andata della finale playoff in cui l’Akragas si è imposta per 3-2.

L’Akragas batte con merito il Martina Franca, 3-2

L’Akragas vince con merito la finale di andata dei playoff nazionali per la promozione in Serie D contro il Martina Franca. I biancoazzurri di mister Nicolò Terranova si sono imposti per 3 a 2, al termina di una partita bella e avvincente. I padroni di casa, sorretti da oltre 2 mila spettatori, hanno offerto una prestazione super in ogni zona del campo, ma hanno pagato a caro prezzo due disattenzioni. Dopo sei minuti è Bellanca, direttamente su punizione, a portare in vantaggio l’Akragas. L’undici akragantino sembra avere una marcia in più rispetto agli avversari, ma sprecano qualche buona occasione per segnare il raddoppio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, al 26esimo, il difensore Barrera colpisce di testa e batte Harusha. Nel finale di primo tempo, Prestia cade in aria avversaria, forse sgambettato da un difensore avversario, ma l’arbitro Collier lascia proseguire tra le vibranti proteste dei biancoazzurri. Nella ripresa l’Akragas parte subito forte è al secondo minuto è di nuovo avanti con il poderoso colpo di testa di Lukas Corner: 2-1. La squadra akragantina gioca un ottimo calcio e all’ottavo realizza il terzo gol: tiro cross di Ferrigno e autogol della difesa del Martina Franca. Nel finale di gara, l’Akragas perde palla a centrocampo e Delgano in contropiede fissa il punteggio sul 3-2 che tiene aperta la promozione in Serie D. Tutto si deciderà nel match di ritorno, domenica 19 giugno, alle ore 17:30. All’Akragas può bastare un pareggio per volare in D.