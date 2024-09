Akragas-Licata, il tabellino

AKRAGAS: Dregan; Da Silva, Garufo, Meola, Lo Faso (65′ Leveh, 86′ Riggio), Palazzolo (76′ Sofrà), Di Rienzo, Rechichi, Di Stefano (46′ Galiano), Grillo, Tuccio (46′ Lo Cascio). A disposizione: Gerlero, Fragapane, Sinatra, Ferrigno. Allenatore: Lillo Bonfatto.

LICATA: Rossi; Caramanno, Calaiò, Ferrigno; Inzerillo (62′ Lamberta), Maimone, Iuliano, Marcellino (62′ Giannone), Lanza (82′ Bennici); Bonanno, Saito (46′ Furina). A disposizione: Donato, Minacori, D’Antona, Di Pietro, Graci. Allenatore: Pippo Romano.

MARCATORI: 12′ Palazzolo, 26′ Meola, 31′ Tuccio, 68′ Leveh

AMMONITI: Inzerillo, Caramanno, Grillo, Bonanno

L’Akragas si impone con un netto 4-0 sul Licata nella sfida valida per il primo turno di Coppa Italia di serie D, confermando la sua superiorità in campo sin dai primi minuti. La partita, giocata davanti a un pubblico entusiasta allo Stadio Esseneto, ha visto la squadra di casa dominare e chiudere praticamente la gara già nel primo tempo.

Primo Tempo: Akragas inarrestabile

L’inizio del match vede subito un’Akragas aggressiva e propositiva. Al 12° minuto, Lo Faso s’invola sulla sinistra e serve un pallone d’oro a Palazzolo che, con un preciso piattone, insacca il gol dell’1-0. Il Licata accusa il colpo e fatica a reagire, mentre l’Akragas continua a spingere.

Al 26° minuto, un errore in uscita della difesa ospite regala a Meola l’opportunità di raddoppiare: il giocatore agrigentino ruba palla, si coordina alla perfezione e lascia partire un tiro dal limite che si infila all’incrocio, portando i suoi sul 2-0.

La pressione dell’Akragas non si allenta e al 31° minuto arriva anche il tris: un altro errore del Licata permette a Tuccio di calciare dal limite, il portiere Rossi non trattiene e la palla finisce in rete. Il primo tempo si chiude sul 3-0, con i padroni di casa in totale controllo.

Secondo Tempo: Il Sigillo di Leveh

Il secondo tempo si apre con il Licata che tenta una timida reazione, sfiorando il gol al 61° minuto con Ferrigno, il cui colpo di testa viene però salvato sulla linea. Ma è un fuoco di paglia: l’Akragas non concede spazi e al 68° minuto chiude definitivamente i giochi. Grillo mette un cross perfetto dalla destra per Leveh, che di testa firma il 4-0 finale.

La partita si trascina poi senza ulteriori sussulti, con l’Akragas che gestisce il vantaggio e il Licata ormai rassegnato. Negli ultimi minuti, c’è spazio solo per qualche cambio da entrambe le parti, con l’arbitro che al 94° minuto fischia la fine della partita.

Commento Finale

Una prestazione di grande solidità per l’Akragas, che con questa vittoria consolida la propria posizione in classifica e manda un segnale chiaro alle concorrenti. Il Licata, dal canto suo, esce con le ossa rotte da questa trasferta, con la necessità di riorganizzarsi e migliorare soprattutto in fase difensiva.