Akragas, le dichiarazioni del Direttore Sportivo Ernesto Russello.

Tramite un post nella pagina Facebook del club, il Direttore Sportivo dell’Akragas Ernesto Russello ha analizzato la prossima partita con l’Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo che si svolgerà allo stadio Esseneto nella giornata di domenica.

Di seguito ecco il post nella sua interezza: “ Dobbiamo trovare continuità nei novanta minuti e nel campionato. Solo cosi potremmo dire di essere una grande squadra. E’ vero non abbiamo perso, ma se vogliamo aspirare a qualcosa di serio ed importante le partite le dobbiamo chiudere subito.

Da quando esiste il calcio si sa che con il girone di ritorno inizia un nuovo campionato. L’Oratorio San Ciro e Giorgio si è rinforzato notevolmente, hanno cambiato sei, sette undicesimi di formazione e si vogliono salvare. Sono motivati e vengono da un filotto di risultati positivi . Noi dobbiamo concretizzare e non possiamo aspettare schiaffi prima di reagire. Dopo la figuraccia fatta contro il Monreale, dobbiamo affrontare le gare con il piglio giusto .

Nuovi ingressi in società ? Lavoriamo da settembre per questo obiettivo, ma è normale che gli imprenditori che abbiamo incontrato vogliono capire prima quali siano gli impegni . Credo che presto, in società, entreranno nuove figure. Sono soggetti di spessore .

Abbiamo avuto un paio di incontri con persone che hanno dato il loro benestare, e in settimana,ci incontreremo con altri . Speriamo vivamente di dare alla società una stabilità che duri nel tempo. Ad oggi non manca nulla ai giocatori. Mi dispiace contraddire a chi dice che siamo in difficoltà , siamo una società organizzata non ci manca nulla e lavoriamo in silenzio senza sosta.

L’obiettivo principale è quello di riorganizzare tutto che amano l’Akragas veramente e di farli partecipare attivamente, non solo come sponsor ma anche con incarichi e compiti ben definiti “

Ernesto Russello, Direttore Sportivo dell’Akragas 2018 .