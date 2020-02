Akragas, le dichiarazioni del Direttore Sportivo Ernesto Russello in vista del derby

Tramite i canali ufficiali del club, il Direttore Sportivo dell’Akragas Ernesto Russello ha analizzato il derby che si svolgerà domenica allo stadio “Esseneto” contro il Canicattì .

Ecco di seguito le sue parole: “ Stiamo puntando molto su questa partita, è una sfida fondamentale. La società sta lavorando per far sì che il terreno di gioco sia nelle migliori condizioni per poter vedere del bel gioco. Abbiamo tirato a lucido l’Esseneto e ci aspettiamo la presenza di un bel numero di tifosi del Canicattì.

È inutile nascondere che senza la vittoria pensare di vincere il campionato diventerebbe un’utopia. “