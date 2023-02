Akragas, la vetta della classifica passa dalla sfida contro Pro-Favara

La rincorsa alla vetta della classifica passa dall’importante sfida che l’Akragas domenica, 26 febbraio, dovrà affrontare al Bruccoleri di Favara. Gli avversari dei biancazzurri sono reduci da tre vittorie consecutive e mirano ad inserirsi nella lotta al vertice. Affrontare, comunque, un avversario che sta attraversando un ottimo periodo di forma, in questo momento del campionato, crea sicuramenteparecchie preoccupazioni. Per l’Akragas le ultime due vittorie, contro Sciacca e Parmonval, hanno ridato serenità all’ambiente e la convinzione che si può provare a recuperare i punti di svantaggio nei confronti della capolista Enna. In questa stagione Akragas e Pro Favara si sono affrontate tre volte, due delle quali in coppa italia, e l’Akragas ha sempre vinto. La gara di domani, però, si presenta particolarmente incerta considerate le ultime ottime prestazioni della Pro Favara. L’Akragas domani, comunque, potrà contare sull’importante apporto di Semenzin che ritorna disponibile dopo avere scontato, domenica scorsa, il turno di squalifica.