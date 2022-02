Akragas, la ricorsa al primo posto passa dalla sfida contro Marineo

La rincorsa al primo posto della classifica per l’Akragas passa dall’importante sfida contro l’Oratorio S. Ciro e Giorgio di Marineo. Gli avversari sono reduci dal pari esterno sul campo della Parmonval, pareggio conquistato, però, dopo tre sconfitte consecutive. All’andata vittoria di misura dell’Akragas che faticò parecchio per ottenere l’intera posta in palio. Nella formazione biancazzurra saranno assenti per squalifica Maiorano e Treppiedi e pertanto mister Anastasi sarà costretto ad attingere dalla panchina per dare solidità al centrocampo. Nell’Akragas, comunque, ritornano disponibili Cipolla e Prestia, assenti contro la Nissa, giocatori di cui si è sentita la mancanza domenica scorsa e che potranno dare certamente un valido contributoper mirare al successo. Dopo una settimana abbastanza travagliata, a causa delle notizie sulla permanenza di Anastasi sulla panchina dell’Akragas, tutto è tornato alla normalità e Prestia ha confermato che il gruppo è compatto e farà il possibile per portare i tre punti a casa. Per avvicinarsi alla vetta della classifica occorre principalmentedare continuità ai risultati e sperare in un passo falso della capolista Canicatti impegnata a Monreale.