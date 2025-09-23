Una tessera per ogni cuore: lanciata la campagna abbonamenti 2025/26

“Amor, ch’a nullo amato amar perdona”. È con un motto che richiama la potenza dell’amore assoluto – tratto dalla Divina Commedia di Dante – che l’Akragas SLP apre ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. Un invito non solo a sottoscrivere una tessera, ma a vivere un’appartenenza che va oltre le categorie. In altre parole, secondo Dante, l’Amore ha una forza talmente assoluta e irresistibile che chi ama viene inevitabilmente riamato, senza possibilità di sottrarsi.La società ha scelto di trasformare ogni abbonamento in un simbolo visivo: un colore per ogni settore, così da rendere ancora più immediato e riconoscibile il senso di appartenenza. Una scelta che unisce comunicazione e passione, rafforzando il legame con i tifosi.Ecco nel dettaglio le tipologie:Tribuna VIP – €250: tessera color oro, pensata per chi vuole vivere l’esperienza con maggiore comfort e vicinanza alla dirigenza.Tribuna – €100: tessera blu, il cuore pulsante dello stadio.Curva – €50: tessera rossa, per chi vuole cantare, tifare e sostenere la squadra senza sosta.Donna – €40 (valida per ogni settore): tessera rosa, un segnale di attenzione verso le tante donne che scelgono di vivere la passione biancazzurra sugli spalti.Accanto a queste, l’Akragas ha voluto introdurre una novità assoluta: la Tessera Black, riservata esclusivamente ai main sponsor, un riconoscimento speciale a chi sostiene con forza e continuità il progetto biancazzurro.“La tua voce, la nostra forza” – recita lo slogan della campagna. Non è solo una frase, ma un impegno reciproco: la società mette in campo una squadra rinnovata, i tifosi rispondono con la loro presenza sugli spalti.Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità di sottoscrizione e i punti vendita autorizzati. Intanto, la chiamata è chiara: stringersi attorno all’Akragas e riempire l’Esseneto, perché il campionato 2025/26 sarà una nuova pagina di storia da scrivere insieme. Domenica la prima di campionato. L’Akragas ospita in casa la Virtus Ragusa.

Akragas SLP – Regolamento accrediti stampa



𝗥𝗘𝗚𝗢𝗟𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗔𝗖𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜𝗧𝗜 𝗦𝗧𝗔𝗠𝗣𝗔 𝗘 𝗧𝗘𝗦𝗦𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜 𝗔𝗜𝗔-𝗙𝗜𝗚𝗖-𝗖𝗢𝗡𝗜 𝗣𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗦𝗧𝗔𝗚𝗜𝗢𝗡𝗘 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣‼️

📝| La VIRTUS AKRAGAS SLP rende noto che è possibile richiedere accrediti stampa stagionali per le gare ufficiali 2025-2026. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17 di venerdì 25 settembre 2025 al seguente indirizzo e-mail 📧 [email protected]

✍️ Le domande vanno presentate esclusivamente su carta intestata della testata giornalistica, a firma del direttore responsabile, indicando nome e cognome del giornalista, luogo e data di nascita e numero di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti. Le richieste di accredito stampa stagionale vanno integrate con la seguente documentazione:

✅ Copia del tesserino dell’Ordine dei Giornalisti

✅ Copia del documento di identità in corso di validità

N.B.: In caso di collaboratore non iscritto all’OdG, la domanda va corredata di dichiarazione del direttore responsabile che certifichi l’effettiva collaborazione del richiedente accredito.

✅ Copia del nulla osta rilasciato dalla Lnd (per le emittenti tv/radio)

👉 𝐋𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐦𝐩𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐨𝐥𝐞 𝐠𝐚𝐫𝐞 devono pervenire – con le medesime modalità poc’anzi indicate – entro e non oltre le ore 17 del venerdì antecedente la gara o le ore 17 del lunedì in caso di gara infrasettimanale.

La società si riserverà di concedere accrediti con le seguenti modalità:

✔️ Carta stampata e web, 1 accredito giornalista + 1 accredito fotografo

✔️ Emittenti Tv e Radio con nulla osta per esercizio del diritto di cronaca sportiva, 1 accredito giornalista + 1 accredito tecnico

✔️ Emittenti Tv e Radio con nulla osta per esclusiva audio-video, diretta audio-video, differita audio-video, diretta studio/stadio, diretta audio), fino a un massimo di 3 giornalisti e 7 tecnici per emittenti tv/webtv e fino a un massimo di 1 giornalista e 2 operatori per emittenti radio/webradio, sempre con limitazioni relative alla disponibilità di postazioni riservate alla stampa dello stadio “Esseneto” di Agrigento. La società si riserva di dare priorità alle richieste relative agli iscritti all’Ordine dei Giornalisti.

💳 La VIRTUS AKRAGAS SLP, inoltre, rende noto che per i possessori di Tessere AIA/FIGC/CONI (eccezion fatta per gli allenatori non in carica per alcuna società) è possibile richiedere accrediti per le gare ufficiali della stagione sportiva 2025-2026. Le richieste, per quanto riguarda i tesserati AIA, dovranno pervenire tramite la sezione di appartenenza che invierà elenco completo all’indirizzo e-mail [email protected] entro e non oltre le ore 15 del venerdì antecedente la gara. (oppure il lunedì in caso di turno infrasettimanale) Le istanze di accredito relativamente ai tesserati FIGC/CONI dovranno pervenire all’indirizzo mail [email protected], sempre entro i termini sopra indicati e mediante invio di copia di tesserino in corso di validità.

