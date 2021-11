Akragas: ingaggiato il centrocampista classe 2000 Gaetano Bellanca

Nuovo colpo di mercato per l’Akragas. La Società biancazzurra della Presidente Sonia Giordano e del Direttore Generale Giuseppe Deni ha ingaggiato il giovane e forte centrocampista Gaetano Bellanca, classe 2000, originario di Cianciana in provincia di Agrigento.

Bellanca arriva dall’Accademia Pavese in Eccellenza. La scorsa stagione era alla Nissa e due stagioni fa ha militato in Serie D nelle fila del Roccella Jonica. La trattativa è stata portata avanti e conclusa brillantemente dal direttore sportivo Giuseppe Cammarata che regala così a mister Giuseppe Anastasi un altro giocatore di categoria per la già competitiva rosa akragantina. Gaetano Bellanca è cresciuto nel Settore Giovanile del Calcio Catania ed ha giocato in Serie D con le prestigiose maglie di Lecco, Chieri, Francavilla Calcio, Sanremese e Belluno. Bellanca (in foto con il Direttore sportivo Giuseppe Cammarata) oggi ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni di squadra.