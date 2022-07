Akragas: ingaggiato dal Palermo il centrocampista Christian Bertoglio

La Società Akragas ha perfezionato l’ingaggio del giovane e talentuoso centrocampista Christian Bertoglio, classe 2003, originario di Castelvetrano nel Trapanese. Bertoglio, oggi pomeriggio, in presenza del Direttore Sportivo, Ernesto Russello, ha firmato il contratto che lo legherà al club biancoazzurro per la stagione 2022-2023. Il nuovo acquisto dell’Akragas del presidente Giuseppe Deni arriva dal settore giovanile del Palermo, neo promosso in Serie B. È un calciatore di cui si dice un gran bene, dotato di una buona tecnica e forte fisicamente. Christian Bertoglio è cresciuto nell’Asd Castelvetrano Selinunte, con la quale ha disputato anche due campionati negli allievi provinciali Under 17, segnando anche 8 gol, ha poi giocato in Eccellenza con la Mazarese e con la Dolce Onorio Folgore, prima del prestigioso passaggio nel Palermo.